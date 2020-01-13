Курянин все новогодние праздники издевался над 7-летний сыном

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:05:46+03:00

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СК завел уголовное дело против 32-летнего жителя Золотухинского района. Мужчину обвиняют в избиении своего маленького сына.

По версии следствия мальчик подвергался истязаниям с 1 по 8 января.

- Мужчина, используя малозначительные поводы, придирался к ребенку и избивал его все новогодние праздники. В итоге 7-летнего мальчика 8 января с травмами доставили в реанимацию Курской областной клинической больницы, - рассказали в СК.

Сейчас обвиняемый курянин находится под стражей. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы, отметили в ведомстве.

Кроме того, следствие намерено установить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в том числе будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних, сказали в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU