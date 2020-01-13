2020-01-13T13:32:55+03:00
Здоровье

В Курске официальный старт Году здоровья дадут на Боевке

Курян приглашают на утреннюю зарядку
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян приглашают с утра на БоевкуКурян приглашают с утра на БоевкуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Во вторник, 14 января, в 7.30 на Боевке будет дан официальный старт Года здоровья. На футбольном стадионе детско-юношеской спортивной школы №4 состоятся утренняя зарядка и пробежка.

Год здоровья любители активного и спортивного образа жизни начнут вместе с курскими чемпионами, а также профессиональными фитнес-инструкторами. Если у вас есть желание и возможность – присоединяйтесь!

Ранее администрация региона сообщала, что в 2020-м году в Курской области начнется централизация скорой неотложной помощи, развитие санитарной авиации, реконструкция и строительство ФАПов. Кроме того, будет организована работа мобильных бригад и появятся центры амбулаторной онкологической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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