В Курской области на выходных задержали 14 пьяных водителей

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:19:15+03:00

Девять человек отказались от медосвидетельствования

Изменить размер текста: A A

В период с 10 по 12 января в Курской области проходили антиалкогольные рейды. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 пьяных водителей, еще девять человек отказались пройти медосвидетельствование. Шестерых задержали за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем:

- Если стали свидетелем, что человек, управляющий автомобилем имеет признаки опьянения, сообщите об этом в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02. Помните, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU