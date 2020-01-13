Под Курском перевернулся «Ниссан»

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:48:34+03:00

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11 января примерно в 12:40 64-летний водитель автомобиля «Ниссан» двигался по автодороге Курск - Воронеж - Борисоглебск со стороны Воронежа в направлении Курска. На 115 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель получил ранения различной степени тяжести и был доставлен в Горшеченскую центральную районную больницу. В ГИБДД сообщили, что мужчина был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU