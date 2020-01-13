В Курске в тройном ДТП пострадали два человека

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:18:37+03:00

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11 января примерно в 14:30 51-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал по улице Красной Армии со стороны Гайдара в направлении Бочарова. Около дома № 11 по улице Бочарова он столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис» под управлением 34-летнего водителя.

От столкновения иномарку отбросило на «Рено Логан», а тот в свою очередь врезался в стоящую сзади «Ладу Весту», сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП получили ранения различной степени тяжести 39-летний водитель «Рено Логан» и 46-летняя женщина-пассажир автомобиля «Лада Ларгус». Водители трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU