В Курске задержали подростков с наркотиками
СК завел уголовное дело против 17-летнего молодого человека и его 16-летней знакомой. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
25 ноября вечером полицейские около одного из домов по улице Борзеновская Курска задержали парня и девушку. У подростков нашли пять свертков, каждый из которых содержал наркотики, всего весом 2, 77 грамм. В СК полагают, что подростки хотели сделать "закладки» в Курске.
Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU