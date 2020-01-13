2020-01-13T11:41:19+03:00
Происшествия

В Курске задержали подростков с наркотиками

В СК считают, что парень и девушка делали закладки в городе
Ольга ДАНИЛОВА
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Молодых людей задержали около пяти часов вечераМолодых людей задержали около пяти часов вечераФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК завел уголовное дело против 17-летнего молодого человека и его 16-летней знакомой. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

25 ноября вечером полицейские около одного из домов по улице Борзеновская Курска задержали парня и девушку. У подростков нашли пять свертков, каждый из которых содержал наркотики, всего весом 2, 77 грамм. В СК полагают, что подростки хотели сделать "закладки» в Курске.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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