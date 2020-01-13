2020-01-13T10:41:28+03:00
Новый год 2020

В Курске устроили проводы Деду Морозу

Елка на Театральной площади будет стоять до Крещения
Яна ШЕЛЕСТ
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Приемную посетили 19,5 тысячи юных курянПриемную посетили 19,5 тысячи юных курянФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске торжественно проводили Деда Мороза. Он принимал гостей в своей резиденции на Театральной площади с 22 декабря 2019 года. За это время приемную посетили 19,5 тысячи юных курян.

Новогодний волшебник подарил 500 кг конфет. Виктор Карамышев пригласил Деда Мороза в Курск и на следующий Новый Год.

- Нам всем очень жаль, что Дед Мороз покидает нас. Все куряне очень надеются, что в следующем году, волшебник опять приедет к нам из Великого Устюга. Его спутники - живые кролики на год переедут в учреждение культуры Железнодорожного округа города, - отметил глава города.

Новогоднее убранство Театральной площади и музыкальная елка будут радовать горожан до Крещения, 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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