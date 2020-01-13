Курян приглашают на встречу с летчиком-космонавтом
14 января в 15:00 в Арт-пространстве «Луна» (ТРЦ «Манеж», 3 этаж) состоится «Классная встреча» c Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Александром Александровичем Мисуркиным.
«Классные встречи» - это всероссийский проект Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В рамках его реализации ребята могут лично пообщаться с известными личностями.
Александр Александрович Мисуркин — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», Герой Российской Федерации. Продолжительность его космических полетов составляет 334 дня 11 часов 29 минут.
Контактное лицо: региональный координатор РДШ Валерия Шалимова, тел.: 8 910 270 03 70.
ИСТОЧНИК KP.RU