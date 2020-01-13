Директор курской школы-интерната воровала пенсии детей-инвалидов

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:58:00+03:00

Директор интерната сейчас находится под подпиской Фото: Из архива КП.

Чиновница снимала деньги со счетов воспитанников и забирала их себе - МВД

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Сотрудники УМВД России по Курской области задержали директора школы-интерната по подозрению в краже с расчетных счетов воспитанников пенсий по инвалидности.

- Директор, используя доверие учеников, обналичивала деньги с их сберегательных книжек якобы для покупки необходимых им вещей. Однако стоимость купленного товара была значительно меньше, чем размер полученных в банке денег. Оставшимися деньгами женщина распоряжалась по собственному усмотрению, - сказали в МВД.

Обучающиеся в школе-интернате дети-инвалиды не знали точных сумм, хранившихся на их счетах, поэтому факт пропажи обнаруживали не сразу. По предварительным данным, причиненный четверым воспитанникам ущерб превысил полтора миллиона рублей.

Следственное управление УМВД России по Курской области завело уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Директора интерната задержали. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU