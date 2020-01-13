2020-01-13T08:58:00+03:00
Происшествия

Директор курской школы-интерната воровала пенсии детей-инвалидов

Чиновница снимала деньги со счетов воспитанников и забирала их себе - МВД
Ольга ДАНИЛОВА
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Директор интерната сейчас находится под подпискойДиректор интерната сейчас находится под подпискойФото: Из архива КП.
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Сотрудники УМВД России по Курской области задержали директора школы-интерната по подозрению в краже с расчетных счетов воспитанников пенсий по инвалидности.

- Директор, используя доверие учеников, обналичивала деньги с их сберегательных книжек якобы для покупки необходимых им вещей. Однако стоимость купленного товара была значительно меньше, чем размер полученных в банке денег. Оставшимися деньгами женщина распоряжалась по собственному усмотрению, - сказали в МВД.

Обучающиеся в школе-интернате дети-инвалиды не знали точных сумм, хранившихся на их счетах, поэтому факт пропажи обнаруживали не сразу. По предварительным данным, причиненный четверым воспитанникам ущерб превысил полтора миллиона рублей.

Следственное управление УМВД России по Курской области завело уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Директора интерната задержали. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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