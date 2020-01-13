12 человек тушили пожар под Курском
В 10:13 12 января в МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу: Курская область, Глушковский район, село Попово-Лежачи, улица Куйбышева.
Поданным МЧС на место ЧП пожарные приехали через шесть минут. Пожар удалось потушить в 10:22.
В результате пожара поврежден потолок около печи на площади один квадратный метр, сказали в МЧС.
К ликвидации пожара привлекались 12 человек и пять единиц техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU