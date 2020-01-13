2020-01-13T08:37:33+03:00
Происшествия

12 человек тушили пожар под Курском

В частном доме произошло ЧП с печкой
Ольга ДАНИЛОВА
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Огонь не успел распространитьсяОгонь не успел распространитьсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 10:13 12 января в МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу: Курская область, Глушковский район, село Попово-Лежачи, улица Куйбышева.

Поданным МЧС на место ЧП пожарные приехали через шесть минут. Пожар удалось потушить в 10:22.

В результате пожара поврежден потолок около печи на площади один квадратный метр, сказали в МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 12 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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