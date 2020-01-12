Курян приглашают на необычную выставку мастера по архитектурному макетированию
Персональная выставка мастера по архитектурному макетированию Юрия Шевлякова откроется в центре народного творчества «Русь» 17 января.
Как сообщили в пресс-службе администрации Курской области, в экспозиции будут представлены работы, выполненные в особой технике прикладного творчества. Это маленькие копии сложных объектов. Подобные миниатюры с древних времен использовались для проверки архитектурных и конструктивных решений, демонстрации будущего объекта.
Выставка будет работать до конца января по адресу: улица Обоянская, 26 (остановка «Площадь К. Рокоссовского»). Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU