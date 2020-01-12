Курян приглашают на необычную выставку мастера по архитектурному макетированию

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:40:36+03:00

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Персональная выставка мастера по архитектурному макетированию Юрия Шевлякова откроется в центре народного творчества «Русь» 17 января.

Как сообщили в пресс-службе администрации Курской области, в экспозиции будут представлены работы, выполненные в особой технике прикладного творчества. Это маленькие копии сложных объектов. Подобные миниатюры с древних времен использовались для проверки архитектурных и конструктивных решений, демонстрации будущего объекта.

Выставка будет работать до конца января по адресу: улица Обоянская, 26 (остановка «Площадь К. Рокоссовского»). Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU