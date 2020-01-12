Курянам предлагают выбрать приоритетные направления работы дорожников
Сообщество «Дороги Курской области» опубликовало у себя на странице опрос: «Какие направления работы дорожников вы считаете приоритетными?» Среди вариантов ответа:
- инфраструктура (новые дороги и мосты);
- безопасность дорожного движения (устройство пешеходных переходов, барьерного ограждения, освещения);
- применение современных подходов для повышения качества дорожных работ;
- ремонт дворов и внутриквартальных проездов;
- увеличение количества парковок и благоустройству территорий;
- ремонт проезжей части.
На момент публикации заметки в голосовании приняли участие чуть более 500 человек. Большинство их которых выбрали вариант про безопасность: устройство пешеходных переходов, барьерного ограждения и освещения (30%).
Каким образом будут использоваться данные опроса не уточняется. Однако в публикации дорожники указывают, что им важно знать мнение курян по обозначенному вопросу.
Добавим, на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году запланировано направить 1 млрд 232 млн рублей (720 млн рублей – средства федерального бюджета). На эти деньги отремонтируют три участка дорог регионального значения (протяженность 19,8 км), а также девять участков дорог муниципального значения (8,6 км). В Курске новое покрытие появится на 46 улицах общей протяженностью 48,8 км.
ИСТОЧНИК KP.RU