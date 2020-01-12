2020-01-12T10:35:55+03:00
Общество

Курянам предлагают выбрать приоритетные направления работы дорожников

В соцсети «ВКонтакте» устроили голосование
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: принтскрин записи.фото: принтскрин записи.
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Сообщество «Дороги Курской области» опубликовало у себя на странице опрос: «Какие направления работы дорожников вы считаете приоритетными?» Среди вариантов ответа:

- инфраструктура (новые дороги и мосты);

- безопасность дорожного движения (устройство пешеходных переходов, барьерного ограждения, освещения);

- применение современных подходов для повышения качества дорожных работ;

- ремонт дворов и внутриквартальных проездов;

- увеличение количества парковок и благоустройству территорий;

- ремонт проезжей части.

На момент публикации заметки в голосовании приняли участие чуть более 500 человек. Большинство их которых выбрали вариант про безопасность: устройство пешеходных переходов, барьерного ограждения и освещения (30%).

Каким образом будут использоваться данные опроса не уточняется. Однако в публикации дорожники указывают, что им важно знать мнение курян по обозначенному вопросу.

Добавим, на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году запланировано направить 1 млрд 232 млн рублей (720 млн рублей – средства федерального бюджета). На эти деньги отремонтируют три участка дорог регионального значения (протяженность 19,8 км), а также девять участков дорог муниципального значения (8,6 км). В Курске новое покрытие появится на 46 улицах общей протяженностью 48,8 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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