2020-01-11T13:49:35+03:00
Происшествия

За осень и зиму на тонком льду курских водоемов утонули три человека

Курян просят отказаться от зимней рыбалки
Ольга ДАНИЛОВА
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Погода будет неустойчивой и на лед выходить опасноПогода будет неустойчивой и на лед выходить опасноФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Прочный лед на курских водоемах еще не установился. На закрытых водоемах его толщина составляет 3-4 сантиметра, на реках 70% составляют промоины, у заберегов ледяная корка едва достигает двух сантиметров, сообщили в МЧС.

Однако, это не останавливает рыбаков от занятия любимым делом. И, забывая о безопасности, они продолжают выходить на тонкий лед.

В нынешний осенне-зимний период на тонком льду курских водоемов утонули три человека.

- Для того, чтобы установился крепкий лед, - в течение нескольких дней и ночей подряд должна продержаться отрицательная температура воздуха, - рассказывает заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Александр Филаткин.

Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра, не допускать к водоемам.

В ближайшие дни по прогнозам синоптиков ожидается неустойчивая погода. Просят всех любителей зимней рыбалки отказаться от посещений рек и прудов. Безопасным считается лед толщиной не менее семи сантиметров для одиночного выхода, для групп людей он должен быть не менее 15 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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