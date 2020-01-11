В Курске пройдут проводы Деда Мороза
Мероприятие состоится на Театральной площади
Дед Мороз ждет вас в своей приемной до 12 января!Фото: Светлана ВОЛКОВА
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В воскресенье, 12 января, в 15.00 на Театральной площади пройдут торжественные проводы Деда Мороза.
Кто еще не успел посетить приемную Дедушки и загадать желание, спешите: осталось совсем мало времени!
Напомним, приемная Деда Мороза работает на Театральной площади, рядом с драматическим театром. Посетить ее и пообщаться с Дедом Морозом можно днем 11 января.
Приемная Деда Мороза впервые была открыта перед Новым годом в Курске на Театральной площади. За время новогодних каникул приемную успели посетить тысячи детей разного возраста и взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU