2020-01-11T13:40:20+03:00
Общество

В Курске пройдут проводы Деда Мороза

Мероприятие состоится на Театральной площади
Ольга ДАНИЛОВА
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Дед Мороз ждет вас в своей приемной до 12 января!Дед Мороз ждет вас в своей приемной до 12 января!Фото: Светлана ВОЛКОВА
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В воскресенье, 12 января, в 15.00 на Театральной площади пройдут торжественные проводы Деда Мороза.

Кто еще не успел посетить приемную Дедушки и загадать желание, спешите: осталось совсем мало времени!

Напомним, приемная Деда Мороза работает на Театральной площади, рядом с драматическим театром. Посетить ее и пообщаться с Дедом Морозом можно днем 11 января.

Приемная Деда Мороза впервые была открыта перед Новым годом в Курске на Театральной площади. За время новогодних каникул приемную успели посетить тысячи детей разного возраста и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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