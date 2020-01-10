В Пролетарском сквере Курска обвалилась штукатурка
Ремонт здесь проводили в прошлом году за госсчет
Так выглядит стена после ремонтаФото: предоставлено пресс-службой
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Куряне заметили дефект на одной из общественных территорий, благоустроенных в 2019 году в Курске. На стене в Пролетарском сквере отслоилась штукатурка.
- В первый рабочий день года подрядчику ООО «Облстройреставрация» было направлено письмо с требованием восстановить целостность штукатурного слоя. Работы будут выполнены по гарантии, как только на улице установится стабильная плюсовая температура воздуха, - прокомментировали ситуацию в мэрии.
Администрация города будет контролировать решение вопроса, пообещали чиновники.
ИСТОЧНИК KP.RU