2020-01-10T18:07:11+03:00
Деловой Курск

В Пролетарском сквере Курска обвалилась штукатурка

Ремонт здесь проводили в прошлом году за госсчет
Ольга ДАНИЛОВА
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Так выглядит стена после ремонтаТак выглядит стена после ремонтаФото: предоставлено пресс-службой
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Куряне заметили дефект на одной из общественных территорий, благоустроенных в 2019 году в Курске. На стене в Пролетарском сквере отслоилась штукатурка.

- В первый рабочий день года подрядчику ООО «Облстройреставрация» было направлено письмо с требованием восстановить целостность штукатурного слоя. Работы будут выполнены по гарантии, как только на улице установится стабильная плюсовая температура воздуха, - прокомментировали ситуацию в мэрии.

Администрация города будет контролировать решение вопроса, пообещали чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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