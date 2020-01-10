Курянам предлагают присоединиться к международному проекту «Лица Победы»

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:02:05+03:00

Каждый может передать материалы из своего семейного архива и тем самым сохранить память о своих близких

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В этом году мы будем отмечать 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Каждая семья хранит память о своих родных и близких, которые воевали на фронте и работали в тылу. Теперь их лица и имена могут стать достоянием будущих поколений.

На сайте всенародного исторического депозитария уже стартовал международный проект «Лица Победы». Это более 150 миллионов снимков и писем, более 150 миллионов судеб. Каждый может передать материалы из своего семейного архива и тем самым сохранить память о своих близких.

Все, что нужно, – отсканировать фотографию своего родственника, зарегистрироваться на сайте https://historydepositarium.ru/ и заполнить форму.

ИСТОЧНИК KP.RU