2020-01-10T17:55:14+03:00
Общество

В Курской области появился новый памятник природы

Им стало урочище «Урочище «Горы-болото» в Беловском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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На территории урочища растут дубы и осины, находятся старичные водоемы, озерки, травяные болота, ольшаники, ивняки, обнажения мела, лугаНа территории урочища растут дубы и осины, находятся старичные водоемы, озерки, травяные болота, ольшаники, ивняки, обнажения мела, луга
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В Курской области появился новый памятник природы. Им стало «Урочище «Горы-болото» с целью сохранения эталонного участка противоэрозионных лесных насаждений, являющегося местом обитания редких видов флоры и фауны Курской области.

Урочище расположено в Беловском районе на площади 115,07 га. Устанавливается полоса охранной зоны шириной 10 метров по периметру и общей площадью 6,36 га. Ценные противоэрозионные леса занимают основную площадь урочища.

На территории урочища растут дубы и осины, находятся старичные водоемы, озерки, травяные болота, ольшаники, ивняки, обнажения мела, луга. В них обитают представители фауны, занесенные в Красную книгу Курской области и России.

Из охраняемых здесь встречаются пять видов насекомых, а редкими являются семь видов земноводных и пресмыкающихся, 12 видов птиц и пять видов млекопитающих. Гадюка Никольского, серый сорокопут и махаон занесены в Красную книгу РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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