Под Курском нашли две авиабомбы

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:47:27+03:00

Саперы изъяли две авиабомбы SC-50 и SD-50 Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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10 января в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в селе Красная долина Касторенского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Саперы изъяли две авиабомбы SC-50 и SD-50. Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

9 января в Пристенском районе саперы изъяли артиллерийский снаряд, пролежавший в земле со свремен войны.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU