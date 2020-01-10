2020-01-10T16:34:03+03:00
Общество

В Курской области работает "горячая линия" по лекобеспечению

Перечень жизненно необходимых препаратов для медицинского применения в России на 2020 год расширен
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне могут задать свои вопросы по лекобеспечению по специальному телефонуКуряне могут задать свои вопросы по лекобеспечению по специальному телефонуФото: Светлана ВОЛКОВА
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В региональном комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения и льготных лекарств, куда можно обращаться по телефону: 8 (4712) 58-67-19. Линия действует с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения в России на 2020 год расширен. Список увеличился на 23 позиции - с 735 до 758 наименований. В него включили в том числе новые средства для лечения сахарного диабета, гормональные, противовирусные, антибактериальные и противоопухолевые препараты.

Как сообщили в администрации региона, в прошлом году по федеральной льготе курянам было выписано 312,5 тысячи рецептов, на обеспечение которых из государственной казны направлен 321 млн рублей.

По федеральной программе высокозатратных нозологий с начала 2019 года в наш регион поставлено препаратов на сумму 372,3 млн рублей, пациентам отпущены лекарственные средства по 11,5 тыс. рецептов.

Региональный бюджет на закупку льготных лекарств в прошлом году израсходовал 499,7 млн рублей, препараты были выданы по 359,7 тыс. рецептов.

По данным на конец 2019 года, право на получение государственной социальной помощи в виде лекарств в регионе по федеральному обеспечению имеют 29,6 тыс. льготников, по региональному – 73,7 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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