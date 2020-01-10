Курян предупредили о тумане на дорогах

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:44:53+03:00

На дорогах в такую погоду нужно быть предельно осторожным Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 10 января в течение суток будет облачно с прояснениями. Временами осадки в виде мокрого снега и мороси. Местами туман, гололед, ночью в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер Южный, днем с переходом на Северо-Западный 6-11 м/с. Температура: - по области ночью от 4º мороза до 1º тепла, днем от 2º мороза до 3º тепла.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и ПДД, уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозам, состоянию шин и соответствию их сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии:

- начинать движение следует плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах;

- двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;

- при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;

- следует выбирать путь для правых и левых колес с одинаковой поверхностью дороги;

- разгон машины для переключения передачи производить только на прямых участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU