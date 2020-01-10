354 тысячи курян получили прибавку к пенсии
С 1 января проиндексированы страховые пенсии. Индексация составила 6,6 %. Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 5686,25 рубля в месяц, стоимость пенсионного коэффициента – 93 рубля.
В Курской области проиндексированы пенсии более чем у 354 тысяч пенсионеров, из них более 80 тысяч продолжают трудиться. Размер прибавки индивидуален, в зависимости от размера пенсии. Среднее увеличение по области – на 960 рублей.
Работающим пенсионерам выплата пенсии производится без учета ежегодных индексаций. Проиндексированный размер им будет выплачиваться по завершению трудовой деятельности спустя три месяца, но с единовременной доплатой разницы за эти три месяца.
Получателям государственных пенсий индексация будет произведена с 1 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU