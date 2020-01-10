2020-01-10T16:34:37+03:00
Экономика

354 тысячи курян получили прибавку к пенсии

Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 5686,25 рубля в месяц
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Индексация составила 6,6 %Индексация составила 6,6 %Фото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

С 1 января проиндексированы страховые пенсии. Индексация составила 6,6 %. Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 5686,25 рубля в месяц, стоимость пенсионного коэффициента – 93 рубля.

В Курской области проиндексированы пенсии более чем у 354 тысяч пенсионеров, из них более 80 тысяч продолжают трудиться. Размер прибавки индивидуален, в зависимости от размера пенсии. Среднее увеличение по области – на 960 рублей.

Работающим пенсионерам выплата пенсии производится без учета ежегодных индексаций. Проиндексированный размер им будет выплачиваться по завершению трудовой деятельности спустя три месяца, но с единовременной доплатой разницы за эти три месяца.

Получателям государственных пенсий индексация будет произведена с 1 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пролетарском сквере Курска обвалилась штукатурка
Курянам предлагают присоединиться к международному проекту «Лица Победы»
В Курской области появился новый памятник природы
Под Курском нашли две авиабомбы
В Курской области работает "горячая линия" по лекобеспечению
В Курске терминалами оборудовали 563 единицы транспорта
Курян предупредили о тумане на дорогах
В ДТП под Курском пострадали пять человек, в том числе маленький ребенок
354 тысячи курян получили прибавку к пенсии
В курском торговом центре из примерочной украли кошелек
В Курске студента-иностранца обворовала знакомая
В Курской области ищут виновных в свалке
Курские ученые получат грантов на 24 миллиона рублей
В Курской области стартуют школьные олимпиады
В Курске выступят джазмены Ивановы
Курянку обманули при покупке собаки
В 2020 году в Курске отремонтируют около 50 километров дорог
В центре Курска водитель «Рено» сбил женщину
Курянам напоминили о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2020