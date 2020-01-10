354 тысячи курян получили прибавку к пенсии

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:34:37+03:00

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С 1 января проиндексированы страховые пенсии. Индексация составила 6,6 %. Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 5686,25 рубля в месяц, стоимость пенсионного коэффициента – 93 рубля.

В Курской области проиндексированы пенсии более чем у 354 тысяч пенсионеров, из них более 80 тысяч продолжают трудиться. Размер прибавки индивидуален, в зависимости от размера пенсии. Среднее увеличение по области – на 960 рублей.

Работающим пенсионерам выплата пенсии производится без учета ежегодных индексаций. Проиндексированный размер им будет выплачиваться по завершению трудовой деятельности спустя три месяца, но с единовременной доплатой разницы за эти три месяца.

Получателям государственных пенсий индексация будет произведена с 1 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU