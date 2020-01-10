В курском торговом центре из примерочной украли кошелек

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:22:26+03:00

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Полиция разыскивает предполагаемых подозреваемых в краже кошелька из примерочной магазина в торговом центре по улице Карла Маркса в Курске.

- Девушка после примерки вещей забыла в кабинке кошелек. За ней туда вошли две девушки, после посещения которых кошелек с деньгами исчез, - рассказали в полиции.

Сейчас устанавливаются личности девушек для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Все, кто располагает данными об их личностях могут круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, номеру 58-33-60. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU