В курском торговом центре из примерочной украли кошелек
По подозрению разыскивают двух девушек
Кошелек с деньгами украли в ТЦФото: Светлана ВОЛКОВА
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Полиция разыскивает предполагаемых подозреваемых в краже кошелька из примерочной магазина в торговом центре по улице Карла Маркса в Курске.
- Девушка после примерки вещей забыла в кабинке кошелек. За ней туда вошли две девушки, после посещения которых кошелек с деньгами исчез, - рассказали в полиции.
Сейчас устанавливаются личности девушек для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Все, кто располагает данными об их личностях могут круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, номеру 58-33-60. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU