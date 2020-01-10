В Курской области ищут виновных в свалке
Мусор обнаружили в Курском районе
Несанкционированные свалки - настоящая беда регионаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Еще 30 декабря сотрудники областного комитета экологии совместно со специалистами Росприроднадзора по обращению жителей провели выездную проверку в Новопоселеновском сельсовете Курского района.
Здесь обнаружили несколько мест скопления твердых коммунальных и строительных отходов.
По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении. Сейчас проводится расследование, устанавливаются виновные.
ИСТОЧНИК KP.RU