2020-01-10T11:28:03+03:00
Происшествия

Курянку обманули при покупке собаки

Женщина потеряла десять тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Оперативники установили личность злоумышленницыОперативники установили личность злоумышленницыФото: Из архива "КП"
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Жительница Курска увидела на популярном интернет-ресурсе объявление о продаже щенка редкой породы вельш-корги. Цена была ниже рыночной и женщина позвонила продавцу, которая сказала, что желающих много, поэтому ей нужно перевести задаток.

Курянка перевела четвертую часть суммы – десять тысяч рублей на указанный счет мобильного телефона. Щенка должны были доставить транспортной компанией из Новороссийска, но продавец перестала выходить на связь.

Тогда курянка обратилась в полицию. Оперативники установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 22-летняя жительница Краснодарского края, к тому же уже судимая за аналогичное преступление. Также выяснилось, что таким же образом она обманула еще четырех жителей разных регионов России

В отношении мошенницы возбудили уголовные дела, она находится под подпиской о невыезде. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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