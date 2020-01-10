Курянку обманули при покупке собаки

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:28:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Курска увидела на популярном интернет-ресурсе объявление о продаже щенка редкой породы вельш-корги. Цена была ниже рыночной и женщина позвонила продавцу, которая сказала, что желающих много, поэтому ей нужно перевести задаток.

Курянка перевела четвертую часть суммы – десять тысяч рублей на указанный счет мобильного телефона. Щенка должны были доставить транспортной компанией из Новороссийска, но продавец перестала выходить на связь.

Тогда курянка обратилась в полицию. Оперативники установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 22-летняя жительница Краснодарского края, к тому же уже судимая за аналогичное преступление. Также выяснилось, что таким же образом она обманула еще четырех жителей разных регионов России

В отношении мошенницы возбудили уголовные дела, она находится под подпиской о невыезде. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU