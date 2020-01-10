В 2020 году в Курске отремонтируют около 50 километров дорог
Приведут в порядок 46 объектов
Приведут в порядок 46 объектовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В 2020 году в Курской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется направить 1 млрд 232 млн рублей. 720 млн из них – это федеральные средства.
На эти деньги отремонтируют три объекта на дорогах регионального значения, общей протяженностью 19,8 километров, а также девять объектов на дорогах муниципального значения, общей протяженностью более 8,6 километров.
В Курске приведут в порядок 46 объектов местных дорог, общей протяженностью 48,8 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU