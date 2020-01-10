Курянам напоминили о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2020

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:08:31+03:00

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ЕГЭ в текущем году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки, выпускники текущего года – в основные сроки. Ученики, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным предметам, имеют право сдать их в резервные дни. Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном информационном портале ЕГЭ.

Заявление на участие необходимо подать до 1 февраля включительно. В нем важно указать предметы, которые участник планирует сдавать. Русский язык и математика являются обязательными, остальные – по выбору. Заявление подается лично на основании документа, удостоверяющего личность, либо законным представителем.

Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в особых условиях организации экзаменов, необходимо предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Дополнительную информацию жители Курской области могут получить по телефону горячей линии: (4712) 70-33-30, а также на портале информационной поддержки ЕГЭ в Курской области (http://www.ege46.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU