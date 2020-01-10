В Курске на Рождество на пустыре убили человека

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:03:37+03:00

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СК завел уголовное дело против 38-летнего жителя Курска, которого подозревают в убийстве.

По версии следствия в ночь с 6 на 7 января мужчина со своим ровесником на пустыре, расположенном на улице Асеева в Курске, повздорили, завязалась драка. Курянин нанес знакомому четыре удара ножом, в том числе в шею. Раненый курянин от полученных ударов ножом скончался на месте.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU