Под Курском утром загорелся дом

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:01:55+03:00

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 07:30 10 января в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Ястребовка Мантуровского района. На место происшествия были направлены пожарные отдельного поста пожарной охраны «Ястребовка», сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Загорание локализовано в 07:41, ликвидировано в 07:45. В результате пожара в одной из комнат жилого дома закопчены стены и потолок, повреждена мебель и личные вещи. К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU