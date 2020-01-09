Курские предприниматели могут подать документы на получение субсидии
Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области объявил конкурс на оказание господдержки малому и среднему бизнесу в 2020 году. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, модернизацией производства, сертификацией, патентованием, госрегистрацией результатов интеллектуальной деятельности.
Малый и средний бизнес, работающий в обрабатывающем производстве, может претендовать на возмещение части затрат по уплате налогов. Предусмотрены также субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках и ярмарках; для начинающих предпринимателей - возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела.
Субсидии могут получить только зарегистрированные в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru). Начинающие предприниматели могут подавать документы на субсидию уже с 9 января, остальные – с 1 февраля. Дата окончания приема – 1 ноября 2020 года.
На конкурсной основе бизнесу предоставляются также микрозаймы и поручительство по кредиту. Можно получить и бесплатную информационно-консультационную поддержку. Справки по тел: 8 (4712)70-19-13, 70-24-34, 70-33-77,70-33-48.
ИСТОЧНИК KP.RU