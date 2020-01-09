Под Курском нашли артснаряд

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:51:39+03:00

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 105 мм и вывезли его на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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9 января в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны в деревне Прилепы Пристенского района.

На место ЧП выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 105 мм и вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU