Под Курском нашли артснаряд
9 января в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны в деревне Прилепы Пристенского района.
На место ЧП выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 105 мм и вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU