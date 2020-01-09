9 Янв. 2020 2020-01-09T15:22:35+03:00

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В Курской области ожидается ухудшение погоды, снегопад продолжится. В связи с этим возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Курская Госавтоинспекция напоминает, что при выпадении осадков в виде снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений.

Большую опасность для автолюбителей представляют дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание следует уделять пешеходным переходам, остановками общественного транспорта и перекресткам.

— Уважаемые участники дорожного движения, во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях снегопада строго соблюдайте скоростной режим, - обращаются к автолюбителям сотрудники. — Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.

Пешеходов просят быть внимательными при переходе проезжей части и делать это только на переходах, не отвлекаться на телефонные разговоры и не забывать о светоотражающих элементах на одежде.

Экипажи ДПС ГИБДД, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах. Телефон дежурной части ГИБДД по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU