В Курской области ожидается ухудшение погоды
В Курской области ожидается ухудшение погоды, снегопад продолжится. В связи с этим возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.
Курская Госавтоинспекция напоминает, что при выпадении осадков в виде снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений.
Большую опасность для автолюбителей представляют дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание следует уделять пешеходным переходам, остановками общественного транспорта и перекресткам.
— Уважаемые участники дорожного движения, во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях снегопада строго соблюдайте скоростной режим, - обращаются к автолюбителям сотрудники. — Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.
Пешеходов просят быть внимательными при переходе проезжей части и делать это только на переходах, не отвлекаться на телефонные разговоры и не забывать о светоотражающих элементах на одежде.
Экипажи ДПС ГИБДД, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах. Телефон дежурной части ГИБДД по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.
ИСТОЧНИК KP.RU