В Курске пройдут всероссийские соревнования по рукопашному бою

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:39:14+03:00

В них примут участие более 400 спортсменов

Изменить размер текста: A A

10 января в Курске стартуют всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина». Они будут проходить три дня в спортивно-концертном комплексе «МегаГРИНН». Торжественное открытие состоится 11 января в 13:00.

В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из различных регионов страны. Курскую область представят 150 человек.

Всероссийские соревнования «Вершина» посвящены 20-летию подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го Гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU