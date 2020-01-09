В Курске пройдут всероссийские соревнования по рукопашному бою
В них примут участие более 400 спортсменов
Курскую область представят 150 человекФото: Яна ШЕЛЕСТ
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10 января в Курске стартуют всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина». Они будут проходить три дня в спортивно-концертном комплексе «МегаГРИНН». Торжественное открытие состоится 11 января в 13:00.
В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из различных регионов страны. Курскую область представят 150 человек.
Всероссийские соревнования «Вершина» посвящены 20-летию подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го Гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии.
ИСТОЧНИК KP.RU