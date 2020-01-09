В Курске Стас Пьеха рассказал о своем бизнесе

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:33:43+03:00

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На Рождество в Курске прошел концерт известного российского исполнителя Стаса Пьехи. Праздничный концерт был приурочен к 15-летию творческой деятельности артиста.

Пьеха спел также несколько песен из репертуара бабушкиФото: Светлана ВОЛКОВА

Яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями, плюс отличное световое шоу - таким было выступление.

- Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, — говорит Стас, — Я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя.

Со сцены Пьеха рассказал о своем бизнесе - наркологической клинике, где пытаются возвращать к жизни зависимых. К слову, сам Пьеха также некогда страдал зависимостью от наркотиков, но смог пройти путь ремиссии.

Стас просил зрителей танцевать под его музыкуФото: Светлана ВОЛКОВА

Кроме того, Пьеха поблагодарил своих поклонников за то, что они смогли "оторваться от оливье и мандаринов" и прийти на концерт.

Стас Пьеха в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU