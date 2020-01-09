2020-01-09T13:50:19+03:00
Общество

Снег на курских улицах убирают 43 единицы техники

При необходимости на линию выйдут дополнительные машины
Яна ШЕЛЕСТ
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Придомовые территории должны убирать управляющие компании, ТСЖ и ЖСКПридомовые территории должны убирать управляющие компании, ТСЖ и ЖСК
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Первый рабочий день обрадовал курян небольшим снегопадом. 43 единицы спецтехники обрабатывают проезжую часть городских дорог песко-соляной смесью и расчищают тротуары. При необходимости на линию готовы выйти дополнительные машины.

Работы по расчистке дорог и тротуаров в Курске ведутся в соответствии с муниципальными контрактами ОАО «Предприятие по благоустройству города Курска» и ООО «Интеграл-Строй». Состояние городских магистралей круглосуточно мониторит центральная диспетчерская служба Курска.

Придомовые территории должны убирать управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Также в их обязанности входит посыпка пешеходных дорожек и тротуаров противогололедными материалами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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