Снег на курских улицах убирают 43 единицы техники
Первый рабочий день обрадовал курян небольшим снегопадом. 43 единицы спецтехники обрабатывают проезжую часть городских дорог песко-соляной смесью и расчищают тротуары. При необходимости на линию готовы выйти дополнительные машины.
Работы по расчистке дорог и тротуаров в Курске ведутся в соответствии с муниципальными контрактами ОАО «Предприятие по благоустройству города Курска» и ООО «Интеграл-Строй». Состояние городских магистралей круглосуточно мониторит центральная диспетчерская служба Курска.
Придомовые территории должны убирать управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Также в их обязанности входит посыпка пешеходных дорожек и тротуаров противогололедными материалами.
ИСТОЧНИК KP.RU