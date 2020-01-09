На праздниках задержали несколько курян с наркотиками

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:36:16+03:00

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Сотрудники Северного отдела полиции задержали курянина, причастного к незаконному обороту наркотиков. Наряд полиции, патрулировавший территорию, заметил подозрительного человека на улице Прогулочной. При проверке выяснилось, что с собой у 37-летнего курянина - пакет с растительными наркотиками. По его словам, их он хранил для себя. Ранее мужчина уже был судим за незаконное хранение наркотиков, сказали в полиции.

В тот же день наряд патрульно-постовой службы на улице Школьной заметил девушку.

- 28-летняя курянка вызвала подозрения странным поведением, поэтому решили провести проверку. В дальнейшем она созналась, что у нее с собой есть наркотики и согласилась их выдать. В прошлом году она была осуждена за незаконное хранение растительных наркотиков. Вскоре она вновь станет фигурантом уголовного дела, - сказали в полиции.

Все запрещенные вещества изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел, добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU