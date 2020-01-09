В новогодние праздники курским спасателям поступило более 19 тысяч сообщений

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:19:55+03:00

Более шести тысяч из них оказались ложными

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С 1 по 8 января в «Службу спасения» Курской области поступили более 19 тысяч звонков с просьбами об оказании помощи. Из них более шести тысяч оказались ложными. Спасатели 24 раза выезжали на сообщения о пожарах, 45 раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими.

2 января предположительно из-за неисправности электрообогревателя начался пожар в Центральном округе Курска. В одной из квартир жилого 17-тиэтажного дома сгорели комната и коридор. Спасатели вызволили из огня 20 человек, в том числе пятерых детей.

Главное управление МЧС России по Курской области просит гостей и жителей региона соблюдать правила личной безопасности, правила поведения в быту и в общественных местах. Соблюдать скоростной режим и дистанцию на автодороге. В случае любой беды нужно звонить по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU