Курянка отсудила больше ста тысяч рублей за прорыв полотенцесушителя

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:57:15+03:00

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Курский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело по иску курянки к ООО «Управляющая компания Сейм». Женщина требовала возмещения ущерба, причиненного заливом квартиры, и компенсации морального вреда.

ЧП произошло еще в августе 2018 года. В многоэтажке прорвало полотенцесушитель на стыке двух половин в квартире, располагавшейся над жильем истицы. В результате ее квартиру затопило горячей водой.

Промышленный районный суд Курска отказал хозяйке квартиры, посчитав, что вины управляющей компании тут нет. Но женщина подала апелляцию.

Апелляционная инстанция решение суда первой инстанции отменила, указав, что полотенцесушитель установлен в разрыве стояка ГВС, и не имеет отключающего устройства на отводах внутриквартирной разводки от стояков, соответственно относится к составу общего имущества собственников многоквартирного дома. Кроме того, управляющая компания, несмотря на обращение собственника квартиры, в которой произошел порыв полотенцесушителя, не предприняла мер, чтобы локализовать течь. В итоге пострадала квартира этажом ниже.

Курский областной суд частично удовлетворил иск и взыскал с ООО «Управляющая компания Сейм» в пользу курянки стоимость восстановительного ремонта в размере 46 774 руб.; компенсацию морального вреда в сумме 10 000 руб.; расходы по оплате услуг независимого оценщика в размере 10 000 руб.; штраф в сумме 28 387 руб.; расходы по оплате юридических услуг в размере 10 000 руб., всего 105 161 руб., а также государственную пошлину в доход бюджета города в 3 406 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU