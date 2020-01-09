2020-01-09T12:49:21+03:00
Происшествия

На новогодних праздниках в Курской области произошло 31 ДТП с пострадавшими

Ранения получили 40 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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149 ДТП зарегистрировано с материальным ущербом149 ДТП зарегистрировано с материальным ущербомФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В период с 31 декабря 2019 года по 8 января 20120 года на территории Курской области произошло 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в которых 40 человек получили ранения. 149 ДТП зарегистрировано с материальным ущербом.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления 79 водителей, кроме этого 29 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще 13 водителей задержаны за повторное управление ТС в состоянии опьянения.

Выявлено 319 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. Всего зарегистрировано 9908 нарушений ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации - 7382 нарушения, в том числе 6478 нарушений скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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