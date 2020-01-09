В Курске судят обвиняемых в убийстве уроженца Республики Чад

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:31:27+03:00

Изменить размер текста: A A

13 января Курский областной суд рассмотрит уголовное дело против жителей Курска, обвиняемых в убийстве уроженца Республики Чад

30 декабря областной суд вынес решение о мере пресечения против обвиняемых, они будут находиться под стражей вплоть до марта. На скамье подсудимых - двое курян. Одному из них 25 лет, он прежде уже был судим, второму - 21 год.

Подсудимых обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью уроженцу Республики Чад, 1990 года рождения, который приехал на обучение в один из курских вузов.

- Убийство было совершенно из хулиганских побуждений. 25-летнего подсудимого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц; а также его убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление. Также курянин обвиняется в грабеже с незаконным проникновением в помещение, с причинением насилия, не опасного для жизни и здоровья, - пояснили в облсуде.

ИСТОЧНИК KP.RU