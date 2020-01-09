Под Курском водитель сбил велосипедиста и скрылся

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:16:40+03:00

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5 января примерно в два часа дня в деревне Щетинка Курского района неизвестный водитель неустановленного автомобиля, двигаясь со стороны Курского моря в сторону деревни Ушаково, по предварительным данным, сбил 72-летнего велосипедиста.

Пожилой человек получил ранения различной степени тяжести. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU