2020-01-09T12:16:40+03:00
Происшествия

Под Курском водитель сбил велосипедиста и скрылся

ДТП произошло в Щетинке
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожилой человек получил ранения различной степени тяжестиПожилой человек получил ранения различной степени тяжестиФото: Из архива "КП"
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5 января примерно в два часа дня в деревне Щетинка Курского района неизвестный водитель неустановленного автомобиля, двигаясь со стороны Курского моря в сторону деревни Ушаково, по предварительным данным, сбил 72-летнего велосипедиста.

Пожилой человек получил ранения различной степени тяжести. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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