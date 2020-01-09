Под Курском пьяный водитель «Опеля» врезался в припаркованную «Мазду»

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:44:38+03:00

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7 января примерно в 22.40 60-летний водитель автомобиля «Опель Антара» ехал по улице Рокоссовского в Железногорске. В районе дома № 46 он не справился с управлением и врезался в припаркованную «Мазду».

В результате ДТП 34-летний водитель «Мазды» получил ранения различной степени тяжести. Водитель «Опеля» оказался пьян, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU