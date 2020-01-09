С 13 января в Курске начнут отключать свет

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:18:47+03:00

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С 13 января «Курские электрические сети» будут проводить плановые работы. В связи с этим на следующих улицах города отключат электроэнергию:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 13 по 17 января с 9.00 до 16.00: 3-й Фабричный переулок 1-35, 2/10-30; 2-й Фабричный переулок 2-48, 7-53; Фабричный проезд 3/18 – 13, 2-12/1; ул. Фабричная 35-91, 34-92; ул. Новогаражная 32-36; ул. 3-я Цветовская 4-68, Кольцевая, Придорожная, 1-6-я Поселковые;

с 13 по 17 января с 9.30 до 15.00: Народная 2, 2а, Белгородская 23, Сумская 23-27, Моковская 11, 11а, 12, 26а, 26в, 28а, 36, 13а.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 13 по 17 января с 8.00 до 16.00: ул. Спортивная 1-5; 34-40; Ахтырский переулок;

13 января с 9.00 до 12.00: 3-я Фатежская 3-39; 2-36; 2-я Фатежская 3-35; 4-36А; 4-й Запольный переулок 3-15; 4-14.

Телефон для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 16 по 17 января с 9.30 до 16.00: Соловьиная 5-9, 68А, 68, 29-31, 32-40; ДНТ Авиатор-2;

с 13 по 17 января 2020 г. с 9-30 до 16-00: 1-я Клюквинская 1-13, 2-12, 2-я Клюквинская 2-10, Клюквинская 1-25, 2-16, Сиреневая 2-32, 1-31, Соловьиная, 43 – торговая компания « Новые технологии».

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU