В Курске стартовал хоккейный турнир среди школьников

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:49:43+03:00

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9 января в 9:30 на катке по улице Союзной стартовал турнир по хоккею среди школьных команд города Курска «Рождественский Кубок-2020». На лед выйдут команды гимназии № 25, лицея № 21, школ №35, № 54, № 52, № 48.

11 января пройдут матчи ½ финала. Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 12 января. Церемония награждения пройдет в этот же день в 11.20. Полное расписание игр можно посмотреть на странице Управления молодежной политики, ФКиС г.Курска.

8 января на катке на улице Союзной прошел рождественский турнир по хоккею «Студеный лед» между областной и городской администрациями.

ИСТОЧНИК KP.RU