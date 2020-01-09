Курские аптеки проверили на наличие льготных лекарств

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:01:15+03:00

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Председатель областного комитета здравоохранения Елена Палферова проверила наличие в аптеках Курска льготных лекарств, посетив две аптеки сети «Курская фармация» – № 6 на улице Павлуновского и № 8 на улице Серегина. По итогам прошлого года эти организации отпустили препаратов по 36,5 и 42 тысяч рецептов соответственно.

Ситуацию со льготным лекарственным обеспечением в настоящее время можно назвать нормальной. Препараты для больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями имеются в достаточном количестве.

«В этом году аптеки постарались выдать лекарства по всем рецептам до наступления новогодних праздников. В декабре были затруднения с наличием препарата «Бусерелин» для онкологических больных. Все необеспеченные рецепты переданы в Курский областной онкологический диспансер, где пациентам вводят данный препарат в дневном стационаре. Закупки на 2020 год мы провели раньше, чем это делали в 2018 году, поэтому уже после 13 января в аптеки поступит новая партия препаратов. По факту сейчас рецептов, не обеспеченных более 10 дней, нет», – подчеркнула Елена Палферова.

Напоминаем, что в региональном комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения и льготных лекарств, куда можно обращаться по телефону: 8 (4712) 58-67-19. Линия действует с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

ИСТОЧНИК KP.RU