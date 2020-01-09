СК проверяет гибель 87-летней курянки на пожаре

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:51:06+03:00

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8 января примерно в 16.47. в МЧС поступило сообщение о том, что горит жилой дом в деревне Салеевка Фатежского района. По данным МЧС пожарные ехали на место ЧП почти 20 минут, еще более 10 минут ушло на тушение. Дом полностью сгорел.

- В огне погибла 87-летняя хозяйка дома. По этому факту Золотухинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, - сказали в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU