В Курской области пройдет небольшой снег

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:49:12+03:00

Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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С вечера 8 января и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, утром и днем временами снег, мокрый снег, в отдельных районах с дождем. Ночью местами гололед, днем в отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -2…-7 ºС, днем от -3…+2 ºС.

Спасатели Главного управления МЧС по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.

ИСТОЧНИК KP.RU