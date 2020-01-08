Приемную Деда Мороза посетили 15 тысяч маленьких курян

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:38:31+03:00

Время работы с 11.00 до 20.00 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Она будет открыта до 13 января

Изменить размер текста: A A

Приемная Деда Мороза в Курске продолжает свою работу. Маленькие куряне с удовольствием приходят в приемную сказочного волшебника, расположенную на Театральной площади.

На сегодняшний день приемную посетило уже 15 тысяч детей. В мэрии приняли решение о продлении работы приемной Деда Мороза до 13 января. Время работы с 11.00 до 20.00. Вход свободный.

Мальчишки и девчонки могут не только загадать желание, получить сладости, но и сделать фотографию на память. Фото делает профессиональный фотограф, который работает в домике. Все сделанные снимки доступны в специальных тематических альбомах на официальной странице Администрации города Курска в ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU