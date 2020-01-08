2020-01-08T13:12:11+03:00
Спорт

В Курске прошел рождественский хоккейный турнир

На льду встретились областная и городская администрации
Яна ШЕЛЕСТ
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Основное время игры закончилось со счетом 4:4Основное время игры закончилось со счетом 4:4
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Сегодня утром на катке по улице Союзной прошел рождественский турнир по хоккею «Студеный лед» между областной и городской администрациями.

Команда города уже в первом периоде повела со счетом 1:0, однако потом цифры на табло команде областной администрации удалось сравнять.

Основное время игры закончилось со счетом 4:4. По булитам выиграла команда городской администрации. В прошлом году аналогичный турнир также выиграл «город».

ИСТОЧНИК KP.RU

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