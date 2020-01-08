В Курске прошел рождественский хоккейный турнир
На льду встретились областная и городская администрации
Основное время игры закончилось со счетом 4:4
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Сегодня утром на катке по улице Союзной прошел рождественский турнир по хоккею «Студеный лед» между областной и городской администрациями.
Команда города уже в первом периоде повела со счетом 1:0, однако потом цифры на табло команде областной администрации удалось сравнять.
Основное время игры закончилось со счетом 4:4. По булитам выиграла команда городской администрации. В прошлом году аналогичный турнир также выиграл «город».
ИСТОЧНИК KP.RU