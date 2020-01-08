В курском драмтеатре прошел Рождественский фестиваль

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:32:06+03:00

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В областном драмтеатре прошел традиционный Рождественский фестиваль. Лучшие творческие коллективы православных приходов, воскресных школ, областной филармонии, Дома народного творчества, концертно-творческого центра «Звездный» создали особую атмосферу праздника.

Юные артисты порадовали гостей танцевальными номерами и театральными постановками. Со сцены звучали колядки и народные песни, русская духовная музыка, а также сочинения современных композиторов.

Поздравляя курян, митрополит Курский и Рыльский Герман отметил, что в эту рождественскую ночь тысячи людей посещали богослужения в храмах, было много детей и молодежи: «Это не только семейный, радостный праздник, который открывает новый год, он еще несет величайший духовный смысл. С Рождества Христова начинаются Святки, которые на Руси проводили всегда весело. Мы возвращаемся к нашим хорошим и добрым традициям».

Рождественские концерты и встречи будут проходить в регионе все святочные дни на различных площадках до 19 января - праздника Крещения.

ИСТОЧНИК KP.RU