Рождественская ночь в Курской области прошла без серьезных происшествий

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:55:21+03:00

В Службу спасения поступили более 2,5 тысяч обращений Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Серьезных происшествий в прошедшую Рождественскую ночь на территории Курской области не произошло. За прошедшие сутки на 137 объектах региона прошли более 120 Рождественских мероприятий.

В Курской области произошло семь пожаров, в одном из которых – селе Ракитинка Пристенского района – погибла женщина 1981 года рождения. На территории региона зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали два человека.

Федеральные автодороги контролируют две оперативные группы. За сутки зарегистрировано восемь случаев уличного травматизма. На территориях муниципальных образований работали 319 оперативных групп по контролю за обстановкой. В Службу спасения поступили более 2,5 тысяч обращений.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем курянам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей, не применяйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости. Нельзя допускать перекала печи. Топка печи должна быть прекращена за три часа до отхода ко сну.

Соблюдайте правила дорожного движения, не оставляйте без присмотра детей. В случае возникновения нештатных ситуаций обращайтесь в службу спасения – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU